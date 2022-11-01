За сутки с выздоровлением выписаны 218 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 83 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 4 детей, самому младшему из которых 5 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 28 положительных результатов, в Северском районе - 7, в Тимашевском, 5, в Сочи - 4, в Геленджике, Новороссийске, Динском, Ейском, Каневском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском муниципалитетах - по 3.

По два жителя заразились в Белоглинском, Выселковском, Красноармейском, Павловском, Тбилисском, Тихорецком районах, по одному - в Анапе, Апшеронском, Кавказском, Крымском, Мостовском и Туапсинском муниципалитетах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются шесть пациентов. С выздоровлением в крае за сутки выписали 218 человек.