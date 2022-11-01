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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:26

В детском саду Сочи незаконно работал житель Анголы

Суд рассматривает заявление прокуратуры о запрете деятельности учреждения
Ангелина НАЗАРЧУК
У мужчины отсутствовало разрешение на работу.

У мужчины отсутствовало разрешение на работу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи прокуратура назначила штраф директору частного детского сада «Binny native place». Организация должна будет выплатить 330 тысяч рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина.

- Прокуратура Центрального района Сочи на ул. Роз, 36 выявила незаконную деятельность частного детского сада «Binny native place», организованную без лицензии и с многочисленными нарушениями требований пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Правоохранители выявили еще один факт нарушения. Директор незаконно трудоустроил на должность помощника воспитателя жителя Анголы. У мужчины отсутствовало разрешение на работу.

Прокуратура направила исковое заявление в суд. Будет рассматриваться дело о запрете деятельности детского сада.