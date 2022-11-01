На Кубани каждый пятый работник тратит большую часть зарплаты за неделю Фото из архива КП

На Кубани каждый пятый работник тратит большую часть зарплаты за неделю. Такие данные опроса приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, 20% жителей региона прощаются с большей частью денег в первую неделю после получения зарплаты. 28% тратят весомую часть за две недели, у 15% на это уходит три недели. А 16% работников стараются потратить зарплату за месяц.

21% жителей отмечают, что стараются не тратить деньги быстро. По результатам опроса, склонны прощаться с деньгами быстрее женщины – 50% тратят большую часть зарплаты за две недели. Среди мужчин такое встречается редко – 40%.

Если говорить о специальностях, то быстрее тратит деньги зарплаты рабочий персонал – у 30% большая часть уходит за неделю, госслужащие и специалисты по безопасности - по 27% быстро прощаются с деньгами.

Наоборот, к тем, кому даже удается сохранить часть зарплаты на следующий месяц, относятся топ-менеджеры, управленцы (36%), IT-специалисты (30%), строители (27%).

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани каждый пятый житель часто думает о том, как ему надоела работа. Такие мысли приходят 20% работающего населения.