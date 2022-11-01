Посуточная аренда жилья в Сочи подорожала на 65%

В Сочи самый высокий прирост стоимости по сравнению с другими городами России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи посуточная аренда жилья выросла на 65% по сравнению с 2021 годом. При этом курорт вошел в пятерку самых популярных направлений для поездок на Новый год.

- Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Сочи на эти новогодние праздники составляет 5303 рубля, что на 65% выше, чем в прошлый Новый год, - отмечают эксперты недвижимости.

К слову, в Сочи самый высокий прирост стоимости по сравнению с другими городами России. В прошлый Новый год на курорте можно было снять жилье в среднем за 3211 рублей в сутки.

Эксперты отмечают, то отметить 2023 год дороже всего обойдется в Эсто-Садке - 8895 рублей за сутки. Ранее сообщалось, что неделя в отеле Сочи обойдется туристам в 2 млн рублей.