Адыгея продолжает набор добровольцев для участия в спецоперации на Украине

Продолжается прием добровольцев и военнослужащих по контракту для отправки в зону СВО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее продолжается набор добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики.

- Продолжается прием добровольцев и военнослужащих по контракту, желающих отправиться в зону СВО. Добровольцев приходит немало – настоящие патриоты, по зову сердца идущие защищать свою Родину, свой народ, своих близких, - написал Мурат Кумпилов. - Их выбор заслуживает уважения и поддержки.

Напомним, что Адыгея выполнила в полном объеме план по частичной мобилизации. Местным жителям прекратили вручать повестки.

Как ранее сообщала «КП» - Кубань», казаки Адыгеи и Кубани передали свыше 10 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Направлены также детские письма в поддержку военнослужащих, фрукты и овощи.