Сочи занял 1-е место по числу бронирования туров на ноябрьские праздники

Сочи занял 1 место по числу бронирования туров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ассоциация туроператоров России проанализировала динамику спроса у жителей страны на внутренние туры. Исследователи рассматривали период школьных каникул и ноябрьские праздники. Сочи занял 1-е место по числу бронирования туров.

- Топ-5 лидеров по объемам бронирования туров на школьные каникулы и ноябрьские праздники 2022 года выглядит так: Краснодарский край (Сочи), Санкт-Петербург, Подмосковье, Москва, туры по "Золотому кольцу России", - сообщили в пресс-службе АТОР.

К слову, стоимость 10-дневного тура в Сочи с заездом в конце октября составила 35,6 тысячи рублей на двоих с перелетом.

Ранее сообщалось, что посуточная аренда жилья в Сочи подорожала на 65%. Дороже всего она этой зимой в Эсто-Садке.