В Темрюке систему очистки воды обновят к концу 2023 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Темрюке систему очистки воды обновят к концу 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас специалисты завершают земляные работы и прокладывают трубопровод. Здесь построят здание административно-бытового корпуса, контрольно-пропускной пункт, трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию.

– Новая система водоподготовки с многоступенчатой системой очистки для Курчанского водозабора будет готова к концу 2023 года. Объект сможет очищать около 14 тысяч кубометров в сутки и позволит обеспечить качественной водой более 40 тысяч человек, - отметил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

Напомним, водоочистные сооружения также обновляют в Горячем Ключе, станицах Крыловской, Каневской и Ленинградской. В 2021 году новые системы появились в Новокубанске и Белореченске.