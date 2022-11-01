Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 8:58

В Темрюке систему очистки воды обновят к концу 2023 года

Она поможет обеспечивать качественным ресурсом более 40 тысяч жителей
Светлана ОВДЕЙ
В Темрюке систему очистки воды обновят к концу 2023 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Темрюке систему очистки воды обновят к концу 2023 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Темрюке систему очистки воды обновят к концу 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас специалисты завершают земляные работы и прокладывают трубопровод. Здесь построят здание административно-бытового корпуса, контрольно-пропускной пункт, трансформаторную подстанцию и дизельную электростанцию.

– Новая система водоподготовки с многоступенчатой системой очистки для Курчанского водозабора будет готова к концу 2023 года. Объект сможет очищать около 14 тысяч кубометров в сутки и позволит обеспечить качественной водой более 40 тысяч человек, - отметил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

Напомним, водоочистные сооружения также обновляют в Горячем Ключе, станицах Крыловской, Каневской и Ленинградской. В 2021 году новые системы появились в Новокубанске и Белореченске.