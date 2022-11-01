Кубанский Парламент приступил к работе над проектом бюджета Кубани на 2023 год

В Законодательное собрание внесен проект закона о бюджете Краснодарского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Об основных параметрах документа рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко:

«На прошлой неделе мы согласовали изменения в бюджете года текущего. Весомые прибавки получили ключевые отрасли экономики и социальной сферы. Были заложены возможности поддержки бизнеса, в особенности импортозамещающих производств. Дополнительные средства выделены на увеличение зарплаты медицинских работников, отдельных категорий работников отрасли образования и закупку лекарств.

Очерчивая контуры расходных статей краевой казны, отмечу, что бюджет на очередную трехлетку сформирован в программном формате. То есть расходы направляются в рамках реализации 26 государственных программ Краснодарского края.

Наибольший удельный вес имеют программы социальной направленности – это наш неизменный приоритет.

Рост экономики в постпандемийный 2021 год позволяет нам не отказываться от намеченных планов и выполнить свои обязательства. Об этом говорил и глава региона Вениамин Иванович Кондратьев. А это, напомню, строительство школ, ремонт учреждений культуры, модернизация их материально-технической базы, развитие первичного звена здравоохранения, транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов, индексация социальных выплат и стипендий.

Основные характеристики бюджета края, безусловно, будут уточнены ко второму чтению. Базовый сценарий социально-экономического развития вселяет уверенность в то, что наша страна и регион справятся с тем давлением, которое оказывается сейчас.

Внесенные в бюджет 2022 года изменения это подтверждают. За год в закон о бюджете региона трижды вносились изменения. И ни разу нам не приходилось снижать расходную часть бюджета. Мы двигались только в плюс.

Что же касается процедуры рассмотрения закона о краевой казне, то ему еще предстоит пройти через публичные и парламентские слушания, свои заключения дадут Контрольно-счетная палата края и эксперты».