Женщина скончалась на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель насмерть сбил 64-летнюю женщину и уехал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла накануне в Крымском районе. Предварительно, ближе к 05:30 женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль, проезжавший в это время со стороны Краснодара в сторону поселка Верхнебаканского, не затормозил и сбил ее.

В результате женщина погибла до приезда скорой. Тем временем водитель, не оказав помощь пешеходу, сразу уехал с места аварии.

- Сейчас проводятся розыскные мероприятия по установлению личности водителя, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Усть-Лабинске пассажирский поезд протаранил ВАЗ. Водителя с травмами госпитализировали.