В нежилом помещении установили специальное оборудование Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Нелегальное заведение устроили в нежилом помещении в переулке Топольковом. Организаторы установили здесь игровое оборудование и принимали посетителей.

Во время того как в игорный клуб нагрянула полиция, в зале находились двое сотрудников и двое игроков. При проверке были обнаружены подтверждающие работу заведения документы, деньги и предметы.

- В настоящее время материал проверки зарегистрирован в установленном порядке и будет передан в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Сейчас полицейские устанавливают личности организаторов игорного клуба.