На средства закупят оборудование, сырье и материалы Фото: Олег УКЛАДОВ

Два кубанских предприятия получат 42 млн рублей на обновление производства растительного масла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, заявку на заем по программе «Пищевик» одобрили краснодарскому предприятию. Производство получит 32 миллиона рублей под 2,5% годовых на пять лет. На средства закупят оборудование, сырье и материалы для запуска производства растительного масла.

Еще одну заявку одобрили предприятию из Кропоткина. Производство получит десять миллионов рублей под 3% годовых на три года.

- В целом по всем программам краевого Фонда развития промышленности с начала года профинансировали свыше 80 заявок на более чем 2,1 миллиарда рублей - это в 2,4 раза больше, чем за весь 2021 год, - отметил и. о. руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.