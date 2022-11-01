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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:00

Диагностический центр Майкопа в День открытых дверей принял 90 пациентов

В республике поднимают тему важности информированности об инсульте
Валерия ГОДОВНИКОВА
Пациентам, по итогу осмотра, назначали или скорректировали лечение

Пациентам, по итогу осмотра, назначали или скорректировали лечение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Диагностический центр Майкопа провел День открытых дверей. За это время было принято 90 пациентов и проведено 84 исследования.

- Цель акции — повышение информированности населения о проблеме инсульта, о возможностях его предупреждения, о ранних признаках заболевания и необходимости своевременного оказания помощи, а также о поддержке людей, уже перенесших инсульт, - рассказали в пресс-службе Минздрава Адыгеи.

Во время подготовки и проведения исследований активную помощь оказали студенты 3-го курса Майкопского медицинского колледжа. Ребятам вручили благодарственные письма. А пациентам, по итогу осмотра, назначали или скорректировали лечение.