Подрядчик получил от жителей Геленджика торт за качественный ремонт улицы

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Жители улицы Герцена в Геленджике лично поблагодарили подрядчика за качественно сделанный ремонт проезжей части и вручили ему собственноручно приготовленный торт.

Улицу Герцена между набережной и Луначарского по просьбам местных жителей включили в план ремонта на этот год. Ранее депутаты городской думы курорта одобрили выделение денег на реконструкцию.

Уникальность ремонта заключается в том, что подрядная организация вместо асфальта постелила плитку на протяжении всех 230 метров проезжей и пешеходной зон. К работам приступили в июле.

В пресс-службе администрации Геленджика уточнили, что рабочие, помимо плитки, также уложили бордюрный камень. Растущие на зеленых зонах деревья сохранили.

Жители улицы Герцена обратились к депутату Гордумы Михаилу Димитриеву и отметили, что хотят лично поблагодарить сотрудников подрядной организации за качественно проведенный ремонт.

- Мы привлекли к работам хорошего подрядчика, и он не подвел. Сегодня мы говорим спасибо главе города за то, что поддержал идею жителей провести ремонт, а также строителям, которые подошли к ремонту с душой и сделали такую отличную дорогу, - отметил Михаил Димитриев.