Жители Сочи могут принять участие в опросе о конкуренции на рынках Кубани

Опрос поможет создать комфортные условия ведения бизнеса. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Жители Сочи смогут участвовать в опросе о конкуренции на рынках Краснодарского края. Анкету можно заполнить до 30 ноября. По результатам опроса исследователи выяснят состояние и развитие конкуренции на рынках края.

- Исследование поможет понять, что происходит в отраслях экономики и социальной сфере и как мы можем помочь в развитии бизнеса и здоровой конкуренции на товарных рынках города, - заявила директор департамента экономики и стратегического развития Ирина Уюткина.

К слову, голосовать могут и покупатели, и предприниматели. Опрос поможет создать комфортные условия ведения бизнеса.