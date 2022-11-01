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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:09

Жители Сочи могут принять участие в опросе о конкуренции на рынках Кубани

Пройти опрос можно до 30 ноября
Ангелина НАЗАРЧУК
Опрос поможет создать комфортные условия ведения бизнеса.

Опрос поможет создать комфортные условия ведения бизнеса.

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Жители Сочи смогут участвовать в опросе о конкуренции на рынках Краснодарского края. Анкету можно заполнить до 30 ноября. По результатам опроса исследователи выяснят состояние и развитие конкуренции на рынках края.

- Исследование поможет понять, что происходит в отраслях экономики и социальной сфере и как мы можем помочь в развитии бизнеса и здоровой конкуренции на товарных рынках города, - заявила директор департамента экономики и стратегического развития Ирина Уюткина.

К слову, голосовать могут и покупатели, и предприниматели. Опрос поможет создать комфортные условия ведения бизнеса.