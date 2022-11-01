Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 10:15

Более 300 грузовиков стоят в очереди на Керченскую паромную переправу

Машины находятся на парковках в Темрюкском и Славянском районах
Светлана ОВДЕЙ
В очереди стоят 320 грузовиков Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В очереди стоят 320 грузовиков Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 300 грузовиков стоят в очереди на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, очередь ожидают 320 автомобилей. Машины находятся на перехватывающих парковках в Темрюкском и Славянском районах. Водителей здесь обеспечивают горячим питанием, чаем и водой, также работают пункты обогрева.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе частично ограничили с 27 октября. Допускаются машины, перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и отдельные товары первой необходимости.

Остальные автомобили отправляют по альтернативному маршруту либо через железнодорожный транспорт.