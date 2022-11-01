В очереди стоят 320 грузовиков Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 300 грузовиков стоят в очереди на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, очередь ожидают 320 автомобилей. Машины находятся на перехватывающих парковках в Темрюкском и Славянском районах. Водителей здесь обеспечивают горячим питанием, чаем и водой, также работают пункты обогрева.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе частично ограничили с 27 октября. Допускаются машины, перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и отдельные товары первой необходимости.

Остальные автомобили отправляют по альтернативному маршруту либо через железнодорожный транспорт.