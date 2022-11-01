В Краснодаре трансформаторные будки раскрасят городские граффитисты Фото: krd.ru

В Краснодаре трансформаторные будки раскрасят городские граффитисты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Граффити нанесут на подстанции, на которых часто расклеивают незаконную рекламу.

- В ближайшее время встретимся с художниками, обсудим эскизы. Планируем начать работы в следующем году, - рассказал начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что краснодарцам предлагают выбрать новые граффити на Органном зале. Проголосовать за новый рисунок можно на сайте администрации города до 4 ноября.