Жителю Новороссийска дали 13 лет тюрьмы за убийство двоих приятелей Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Жителю Новороссийска дали 13 лет тюрьмы за убийство двоих приятелей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Трагедия произошла в марте по улице Мысхакское шоссе. Тогда осужденный 39-летний Александр Рыбкин выпивал в гараже вместе с 54-летним и 62-летним приятелями.

- Во время распития спиртного между ним и вторым гостем произошла ссора из-за того, что мужчина оскорбил Рыбкина и толкнул его, тот упал со стула. В ответ на это фигурант нанес оппоненту более пяти ударов руками в голову и не менее 8 ударов ножом в область груди и головы, убив его, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Заступиться за знакомого попытался хозяин гаража. Он ударил Рыбкина деревянной палкой по голове. В ответ мужчина напал на него с металлическим прутом, ударил пять раз, после чего задушил собутыльника.

Об убийстве стало известно только через несколько дней. Тела мужчин нашли местные жители.

- В суде Рыбкин заявил, что оборонялся, так как потерпевшие начали нападать на него из-за разногласий по поводу специальной военной операции. Суд счел вину подсудимого доказанной, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что суд частично удовлетворил иск одного из потерпевших. С Рыбкина взыскали 500 тысяч рублей.

- Приговор в законную силу не вступил, - добавили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.