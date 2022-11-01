Из Адыгеи в ноябре на службу в армию призовут около 400 человек

Большая часть призывников будет служить в Вооруженных силах РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенний призыв в этом году был сдвинут на месяц. По решению президента России призывная кампания стартовала 1 ноября. Из Адыгеи на службу призовут около 400 человек.

- Призовем порядка 400 человек. Небольшая команда будет направлена в войска Национальной гвардии, большая часть призывников будет служить в Вооруженных силах РФ. В основном в Воздушно-десантных войсках, ракетных войсках стратегического назначения, - рассказал военный комиссар региона Александр Аверин. - Основная масса призывников будет проходить службу на территории Южного военного округа.

Военный комиссар также добавил, что рисков в проведении призывной кампании нет. Кроме того, важным является и то, что военнослужащие по призыву не будут направляться в зону СВО.

Напомним, что Адыгея выполнила план по частичной мобилизации. Местным жителям прекратили вручать повестки. Отправиться в зону спецоперации могут только добровольцы и служащие по контракту.