Патриотический фестиваль пройдет в День народного единства в Краснодаре

Фестиваль #ВместеСильнее пройдет в День народного единства в Краснодаре Фото: krd.ru

Фестиваль #ВместеСильнее пройдет в День народного единства в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Посетить мероприятие жители и гости краевого центра смогут 4 ноября с 13:00 до 14:30. На площади перед Выставочным залом Боевой Славы в парке им. 30-летия организуют интерактивные зоны, выставку современного оружия и поисковых реликвий, экспозицию «Город Героев». Жители и гости также смогут поучаствовать во флешмобе развертывания флага России.

А в сквере «Бургасском», в Городском саду, Солнечном острове и Чистяковской роще состоятся концерты, на которых выступят городские творческие коллективы. Здесь также организуют выставки народно-прикладного творчества кубанских мастеров и мастер-классы. А участникам предложат написать «Письмо солдату».

В День народного единства с 12:00 пройдет XIV городской фестиваль народной песни «Цвети и пой, кубанская столица» по улице им. Калинина, 1. С 13:00 до 17:00 концерт пройдет в парке 30-летия Победы по улице Береговой, 146. 5 ноября с 14:00 до 19:00 состоится краевой фольклорный праздник таджикской национальной культуры по улице Красноармейской, 53, а 6 ноября в 17:00 здесь же пройдет краевой фольклорный праздник еврейской национальной культуры.

В честь Дня народного единства в Краснодаре также организуют офлайн и онлайн-мероприятия с хештегами #МЫВМЕСТЕ, #КубаньТерриторияЕдинства, #МыZаРоссию, #ВместеСильнее. Так, с 1 по 4 ноября с 9:00 до 17:00 состоятся конкурсы рисунков и писем, посвященных тематике службы в ВС и РФ и видеороликов ко Дню народного единства. А 4 ноября с 9:00 до 21:00 пройдет онлайн-викторина для студентов вузов и сузов «Мы вместе, мы едины».