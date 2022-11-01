Владимир Путин встретится с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым в Сочи

Владимир Путин и Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин встретится с Вениамином Кондратьевым. Встреча Президента РФ и губернатора Краснодарского края пройдет во вторник 1 ноября в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил Дмитрий Песков, планируется, что Владимир Путин останется в Сочи 1 и 2 ноября.

- Сегодня у него будет с докладом по делам Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев. Доклад будет во второй половине дня, - рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Уточняется, что в этот день у Владимира Путина также запланирован международный телефонный разговор, пишет ТАСС.