На Кубани жителям новых регионов выдали почти 600 российских паспортов Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани жителям новых регионов выдали почти 600 российских паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Регион продолжает принимать жителей, приезжающих из новых регионов России. Большая часть из них – свыше 8,8 тысячи человек – находятся в Анапе. Почти 790 жителей размещены в Темрюкском районе, еще более 450 человек приехали в Туапсе.

Так, российские паспорта уже получили 575 человек. А всего на оформление гражданства заявления подали более 2,7 тысячи жителей новых регионов.

Им также помогают оформлять медицинские страховые полисы, СНИЛСы, банковские карты, сим-карты. Организована работа информационных центров, где сотрудники администрации, управления соцзащиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости оказывают помощь с документами.