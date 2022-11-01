Начальника отдела МВД на Кубани оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушения при закупках Фото из архива КП

Начальника отдела МВД на Кубани оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушения при закупках. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

- Прокуратура Брюховецкого района провела проверку исполнения ОМВД России по Брюховецкому району законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, - сообщили в пресс-службе надзорного органа региона.

При проверке оказалось, что были нарушены сроки размещения информации об исполнении двух госконтрактов в Единой информационной системе в сфере закупок. На начальника ОМВД Брюховецкого района завели два административных дела.

После их рассмотрения Федеральной антимонопольной службой ему назначили выплатить штраф – 40 тысяч рублей.