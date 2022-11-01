Благотворительный фонд Краснодара признали на Украине террористической организацией

Фото из личного архива Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Фонд «Добро и Дело» с марта этого года помогает Донбассу и бойцам ополчения и ВС РФ. Его руководитель - Анна Артемьева, выступая как наш колумнист, неоднократно привозила с передовой репортажи о ситуации в зоне СВО. За время работы Фонда, куда вошли неравнодушные Краснодарские бизнесмены-патриоты Николай Павлов, Игорь Еременко, Роман Маслевский, Игорь Онегов, Александр Веселов и даже депутат Госдумы Дмитрий Гусев, было отправлено более 300 тонн помощи в освобождённые республики.

Во время последней поездки ребята открыли филиал Фонда в Луганске и передали 50 тонн груза, а также привезли с собой бизнес-миссию из 30 человек.

Фото из личного архива Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Возможно, именно это и взбесило украинцев, - рассказала «КП» Анна Артемьева. - Масштабы нашей помощи растут. С нами работают крупные организации, например, Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры, крупные предприятия и комбинаты Кубани. Нам очень рады в ЛНР и ДНР, о нас говорят в СМИ.

Артемьева отметила, что спустя пару дней после поездки ей друзья стали присылать рассылку, где говорится, что она - агент Кремля, а Фонд - террористическая организация.

- Вся информация опубликована на специальном украинском сайте-базе «оккупантов». И самое смешное - там зовут всех посмотреть мою работу в качестве «вебкам-модели» и обещают пикантные материалы. Модель подобрали не особо на меня похожую, правда, для превью-кадров. Не постарались. Но в компании агентов вместе с Ани Лорак находиться, скажу, довольно приятно. Для меня это честь - быть опасной для нынешней Украины. Это говорит о том, что мы работаем в верном направлении и будем работать ещё больше, помогая нашим новым регионам, - добавила Анна.