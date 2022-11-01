Коллективам вручили благодарственные письма Фото: пресс-служба регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»

На Кубани госорганизации наградили за поддержку гуманитарной миссии. Сотрудникам вручили благодарственные письма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Благодарности 1 ноября в Краснодаре вручили главный федеральный инспектор по краю аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Евгений Гулиев с руководителем регионального исполкома Сергеем Костылевым.

Почетными грамотами награждены Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы, руководитель управления Роскомнадзора по ЮФО Игорь Сидорцов, замруководителя управления ФАС России по краю Екатерина Войченко и начальник ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина» Александр Алейников.

Коллективы учреждений поблагодарили за активное участие и поддержку гуманитарной миссии, направленной на оказание помощи пострадавшим от военных действий жителям и социальным организациям Донбасса, а также восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР.

- Прошло пять месяцев с момента старта проекта Народного фронта «Все для победы», который объединил множество неравнодушных людей разных поколений и профессий. Бойцам на передовой и мирному населению Новороссии очень важно чувствовать братское плечо, ощущать поддержку россиян. Благодаря этой солидарности возникает единая нация, - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Костылев.