Гуманитарную помощь получила 371 семья Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более пяти тонн гуманитарной помощи получили жители пострадавшей многоэтажки в Ейске. Продукты, средства гигиены и бытовую химию передали благотворительный фонд «Банк еды «Русь» и известная торговая сеть. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для жильцов собрали необходимые продукты - это крупы, растительное масло, мука, консервы, молоко, сухофрукты, чай, печенье. Жителям также передали зубные пасты, щетки, гели для душа, мыло, шампуни, средства для мытья посуды, стиральные порошки.

А семьям, в которых растут малыши и школьники, собрали наборы с детским питанием, подгузниками, пеленками, канцелярией для школы и творчества.

Уточняется, что всего гуманитарную помощь получила 371 семья.