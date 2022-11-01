В Сочи маршруты автобусов №10 и №83 продлят до новой школы по улице Ландышевой Фото: sochi.ru

В Сочи маршруты автобусов № 10 и 83 продлят до новой школы по улице Ландышевой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Транспорт будет доезжать до остановки «Школа №19» в микрорайоне Мамайка уже со 2 ноября.

- Для удобства школьников автобусы будут подъезжать непосредственно к новой школе. Расписание движения автобусов будет скорректировано с учетом школьных занятий, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вячеслав Бауэр.

Уточняется, что расписание и движение автобусов в реальном времени можно отследить на сайте городского департамента транспорта и дорожного хозяйства или в приложении Транспорт.Сочи.