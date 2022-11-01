Айк Зебелян разыграл дружескую партию в бильярд на городском первенстве «Свободная пирамида»

Фото: пресс-служба застройщика

В Сочи прошло городское первенство по бильярдному спорту. В турнире «Свободная пирамида» за звание сильнейших боролись порядка 40 юных спортсменов. Состязались участники сразу в двух возрастных категориях: до 13 и до 16 лет.

Несколько дружеских партий с учениками разыграл президент Федерации бильярдного спорта города, руководитель группы компаний AR GROUP Айк Зебелян. На протяжении долгого времени бизнесмен поддерживает сочинскую школу.

- Мы видим, что тенденция есть. Дети занимаются. И те ребята, которые в прошлом году играли гораздо слабее, уже отточили свои навыки. Сегодня меня мальчишка просто, что называется, разорвал. Я еле забил пять шаров. То есть видна динамика, они играют лучше. И видно, что в глазах горят искры, желание есть. Это самое главное. Я сам играл в 15-17 лет в бильярд. Хоть было это и непрофессионально, но, как любитель, я этому очень много времени уделял. Мне нравится эта игра, это красивая игра. Белый шар и зелёное сукно - в этом самые великие игры. Например, гольф, футбол. Видимо, англичане смогли сделать так, чтобы народу нравился этот вид спорта, - отметил Айк Зебелян.

Проведение подобных городских соревнований имеет важную стратегическую цель: так выявляются сильнейшие спортсмены. Далее все они по результатам отбора попадают в сборную, чтобы представлять Сочи на более высоком уровне.

- В бильярде надо обязательно думать. Не просто забивать шар, а обязательно понять, как именно это сделать, с какой силой удара. И когда ребёнок начинает понимать свои действия, тогда у него проявляется интерес. Вид спорта очень интересный, в него играют во всем мире, при этом он везде разный. В Англии - снукер, в Европе, Америке и Азии - пул. И наш русский бильярд тоже по-своему очень интересен, - отметил тренер бильярдной школы Александр Чуфистов.

Ежегодно бильярдная школа покоряет всё новые вершины. Так, в прошлом сезоне сразу несколько спортсменов оказались в списке лучших на чемпионате ЮФО.