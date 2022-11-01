Медикам Адыгеи на повышение зарплаты дополнительно выделили 135 млн рублей

Адыгее дополнительно выделены средства на повышение зарплат медикам

Адыгее из резервного фонда правительства РФ направили почти 135 млн рублей. Деньги пойдут на повышение оплаты труда медицинских работников.

- Выделенные средства будут направлены на достижение в 2022 году целевых показателей оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, - отметил глава республики Мурат Кумпилов.

Депутат Госдумы Владислав Резник напомнил, что зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что две школьницы из Адыгеи выиграли 1,2 млн рублей на конкурсе «Большая перемена». Девушки проявили свои лидерские качества и умение работать в команде.