Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 14:24

Медикам Адыгеи на повышение зарплаты дополнительно выделили 135 млн рублей

Об этом сообщили в пресс-службе региона
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Адыгее дополнительно выделены средства на повышение зарплат медикам

Адыгее дополнительно выделены средства на повышение зарплат медикам

Адыгее из резервного фонда правительства РФ направили почти 135 млн рублей. Деньги пойдут на повышение оплаты труда медицинских работников.

- Выделенные средства будут направлены на достижение в 2022 году целевых показателей оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, - отметил глава республики Мурат Кумпилов.

Депутат Госдумы Владислав Резник напомнил, что зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что две школьницы из Адыгеи выиграли 1,2 млн рублей на конкурсе «Большая перемена». Девушки проявили свои лидерские качества и умение работать в команде.