В Краснодаре установили 17 «умных» светофоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре по нацпроекту установили 17 «умных» светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Регулировщики стоят на улицах Уральской и Дунайской, на Северной и Брюсова, Каляева и Алма-Атинской, Ломоносова и Головатого, Горького и Красноармейской, Промышленной и Березанской, Уральской и 1 Мая, Старокубанской и Бургасской.

«Умные» светофоры также появились на улицах Дзержинского и Нефтяной, Атарбекова и Воровского, в районе Бородинской, 156/2, на пересечении улиц Дальней и Гаражной, в районе Восточно-Кругликовской, 64/1, на улицах Калинина и Кропоткина, Бабушкина и Каляева, Российской и Декабристов, Красной и Ленина в станице Старокорсунской.

Сейчас специалисты проводят наладку аппаратуры на последних участках и устанавливают «умные» датчики.

- Специальные адаптивные светофоры помогут улучшить пропускную способность автомагистралей и дорожный трафик, обеспечат безопасность на дорогах. Планируем, что к 2024 году движение в Краснодаре будут регулировать в адаптивном режиме 90% светофоров, - отметил и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Евгений Беляков.

Напомним, «умные» светофоры способны сокращать или продлевать фазы движения. Датчики регистрируют интенсивность потока по каждому направлению – тому, на котором отмечено более интенсивное движение, увеличат работу зеленого сигнала светофора.