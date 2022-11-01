На стадионе «Фишт» ежегодно проводят более трехсот мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи на стадионе «Фишт» ежегодно проводят более 300 мероприятий. Он относится к объектам спортивного наследия, которые построены для крупных международных соревнований. Его продолжают использовать после Олимпийских игр 2014 года.

- На стадионе «Фишт» после чемпионата мира по футболу создали музей, который уже посетили более 10 тысяч человек. Здесь работает зал по фехтованию, размещены теннисные корты для спортивной школы олимпийского резерва №2. Также это домашняя арена ФК «Сочи», - сообщил принял вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Уточняется, что «Фишт» является многофункциональной площадкой, способной принимать мероприятия любого уровня.

На стадионе проводят спортивные события, конгрессные и развлекательные мероприятия, экскурсионные туры. Также съемки программ и ТВ-шоу, семинары и образовательные курсы.