Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 15:38

В Сочи на стадионе «Фишт» ежегодно проводят более 300 мероприятий

Объект продолжают использовать после Олимпийских игр 2014 года
Мария ЧАЛАЯ
На стадионе «Фишт» ежегодно проводят более трехсот мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На стадионе «Фишт» ежегодно проводят более трехсот мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи на стадионе «Фишт» ежегодно проводят более 300 мероприятий. Он относится к объектам спортивного наследия, которые построены для крупных международных соревнований. Его продолжают использовать после Олимпийских игр 2014 года.

- На стадионе «Фишт» после чемпионата мира по футболу создали музей, который уже посетили более 10 тысяч человек. Здесь работает зал по фехтованию, размещены теннисные корты для спортивной школы олимпийского резерва №2. Также это домашняя арена ФК «Сочи», - сообщил принял вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Уточняется, что «Фишт» является многофункциональной площадкой, способной принимать мероприятия любого уровня.

На стадионе проводят спортивные события, конгрессные и развлекательные мероприятия, экскурсионные туры. Также съемки программ и ТВ-шоу, семинары и образовательные курсы.