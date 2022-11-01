В День народного единства проведут более 2 тысяч мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в День народного единства проведут более 2 тысяч мероприятий. Праздник пройдет 4 ноября. Краевое мероприятие организуют на Пушкинской площади в Краснодаре.

- Всего в городах и районах края пройдет 275 выставок, 228 тематических концертных программ. Также 17 ярмарок с продукцией и товарами местных производителей. Точки по раздаче волонтерами лент-триколор, флажков России и воздушных шаров будут работать в 62 городах и станицах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что запланировали 271 тематическое мероприятие. Они пройдут в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Также более 58 тысяч жителей примут участие в написании Большого этнографического диктанта.

Кроме того, будет организовано 143 площадки для записи жителями видеороликов-поздравлений для военнослужащих и мобилизованных.