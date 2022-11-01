Жители Кубани завоевали девять медалей на чемпионате «Абилимпикс». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Девять кубанцев завоевали медали национального чемпионата «Абилимпикс». Он прошел в Москве с 28 по 31 октября. От Краснодарского края участвовала делегация из 15 победителей регионального чемпионата.

- Представители региона привезли четыре золотых, две серебряных и три бронзовых медалей. Победителями стали школьница Лилия Королевав в компетенции «Прикладная эстетика» и Елена Новицкая в компетенции «Вязание крючком». В компетенции «Инженерный дизайн» победил студент Владимир Вавилов, а в компетенции «Прикладная Эстетика» – Елена Васильева, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что второе место заняли школьница Анна Лихушина в компетенция «Прикладная эстетика» и студентка Александра Злобина в компетенция «Визаж».

Третье место у специалиста Татьяны Селезневой в компетенции «Портной» и у школьниц Эвелины Рябовой и Марии Мельничук в компетенции «Визаж».

Кроме того, ранее подвели итоги по дополнительным компетенциям чемпионата. Всего у сборной Кубани 36 наград.