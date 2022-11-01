Жители Краснодара могут обратиться на горячую линию по вопросам отопления. Фото: krd.ru

Горячие линии по вопросам отопления работают в Краснодаре. Жители города могут сообщить о возникших в период отопительного сезона проблемах по телефону или в онлайн-режиме.

- В Краснодаре отопительный сезон начался в середине октября. Он проходит в штатном режиме. Но бывают и непредвиденные технические сбои. Например, во внутридомовых системах отопления многоквартирных домов, - сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Уточняется, что система обратной связи налажена для того, чтобы знать о проблемах и максимально быстро устранять.

По вопросу отопительного сезона можно позвонить в управление по жилищным вопросам: 8 (861) 218-92-70, 8 (861) 218-92-04. Также в департамент городского хозяйства и ТЭК: 8 (861) 259-61-48, 8 (861) 255-02-46, 8 (861) 251-70-93.