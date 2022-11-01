Владимир Путин встретился с Вениамином Кондратьевым. Фото: https://t.me/kondratyevvi

Президент Путин назвал эффективной работу команды губернатора Кубани Кондратьева. Результаты Краснодарского края в 2022 году высоко оценили.

- В этом году нашим аграриям удалось собрать более 10 миллионов тонн пшеницы. Это новый рекорд. Всего кубанский каравай составил 15 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, - сообщил губернатора Кубани.

Владимир Путин уточнил, что Краснодарский край задает темп, стандарты и показывает планку, к которой всем нужно стремиться. Также он поздравил всех тружеников села с этим результатом.