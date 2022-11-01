Сухогруз RIO начали демонтировать. Фото: «Наша газета. Новороссийск»

В Геленджике начали демонтировать севший на мель сухогруз. Плавательное судно застряло между Кабардинкой и Новороссийском еще в декабре 2018 года.

- Жительница Новороссийска отправилась на прогулку к сухогрузу «Рио». Она заметила, что судно начали распиливать и что у корабля работает техника, - сообщила «Наша газета. Новороссийск».

Уточняется, что на берегу лежат куски проржавевшего металла.

Сухогруз попал под действие международной конвенции по удалению затонувшего имущества. Его необходимо убрать по приказу Минтранса РФ до 2025 года. Это очень дорого и сложно сделать. Работы стоят примерно как все судно. Поэтому владелец решил распилить RIO на металл.