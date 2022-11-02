Фото: министерстве культуры республики.

В Майкопе ко Дню традиционной адыгской культуры провели концерт. Он прошел в большом зале Госфилармонии. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и артисты республики.

- В фойе Госфилармонии организовали выставку мастеров народных художественных промыслов и ремесел адыгской культуры. Мероприятие было направлено на сохранение и развитие культурного наследия адыгского народа. Также духовной общности и межнационального согласия народов Российской Федерации, – сообщили в министерстве культуры республики.

Уточняется, что в концерте участвовали творческий коллектив и солистка Госфилармонии, эстрадный ансамбль «Оштен», артист Национального театра Республики Адыгея имени И.С. Цея Аскарбий Жудов. Кроме того, заслуженная артистка Республики Адыгея Сусана Даутова, государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исламей», студенческий театр моды Майкопского государственного технологического университета и образцовый народный ансамбль адыгского танца «Абреки».