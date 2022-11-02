Погода в Адыгее 2 ноября 2022: местами возможны дожди

Узнали, какой будет погода в Адыгее 2 ноября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 2 ноября 2022.

В Майкопе 2 ноября ожидается солнечный день. Максимальная температура воздуха +11°C. Ветер западный, 5 м/с. Погода будет прохладной, но порадует местных жителей солнцем. К вечеру температура опустится до +3°C. Ветер западный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки сохранится облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +10°C. Ветер южный, юго-западный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +1°C. Возможны кратковременные дожди. Ветер южный, 3 м/с.