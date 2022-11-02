Президент России провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края в Сочи

Глава края доложил о том, как обстоят дела в регионе.

Президент России Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провели 1 ноября рабочую встречу в Сочи. Глава края доложил о том, как обстоят дела в регионе.

- Доложил Владимиру Владимировичу Путину об успехах наших аграриев, - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Губернатор доложил,что в 2022 году было собрано более 10 миллионов тонн пшеницы. А всего на Кубани в складах хранится 15 миллионов тонн зерновых и зернобобовых.

- Благодаря поддержке нашего президента на Кубани сформировалась и получила мощное развитие перспективная отрасль экономики — виноградарство, - заявил Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин поручил продолжать поддерживать семьи мобилизованных жителей края. Губернатор Краснодарского края заверил, это будет одно из приоритетных направлений работы.