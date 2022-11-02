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НовостиОбщество2 ноября 2022 4:50

«Союзмульткафе» откроют в Сочи в 2023 году

На данный момент ведутся переговоры с потенциальными партнерами
Ангелина НАЗАРЧУК
Организаторы придумали три концепции кафе.

Организаторы придумали три концепции кафе.

Фото: Яна АСТАХОВА

В Сочи планируют открыть «Союзмульткафе» в 2023 году. На данный момент продолжаются переговоры с потенциальными партнерами.

Организаторы придумали три концепции кафе. Одно заведение будет развиваться в космической теме. Другое кафе собираются посвятить его теме с упором на мультфильм «Простоквашино». А опираясь на мультики «38 попугаев» и «Зебра в клеточку» появится заведение с концепцией джунглей.

- Задумались об этом год назад, и все это время ее упаковывали, прорабатывали концепции кафе. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими партнерами, в частности, в Сочи и Краснодаре,- сообщил коммерческий директор «Союзмультфильм» Владимир Чибисов в ходе форума «Горы. Туризм. Бизнес».

В заведениях будут детская игровая площадка, тихая зона и отдельные комнаты для праздничных мероприятий.