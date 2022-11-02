Два подростка из Адыгеи угнали грузовик и внедорожник, чтобы покататься

Несовершеннолетние, в возрасте 16 и 17 лет, взяли машины, чтобы покататься Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два подростка из Адыгеи подозреваются в угоне грузовика и внедорожника. Несовершеннолетние, в возрасте 16 и 17 лет, взяли машины, чтобы покататься.

- По данным следствия, подозреваемые в сентябре 2022 года в вечернее время проникли на территорию деревообрабатывающего цеха, расположенного в поселке Каменномостском Майкопского района, где находились автомобили, принадлежащие собственнику цеха. После этого подростки решили покататься на автомобилях «Урал-375» и «УАЗ-31512», - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», подозреваемые по очереди вскрыли машины и стали кататься по территории цеха. Похищать чужой автотранспорт они не планировали. По данному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.