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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:36

В Адыгее 57-летний велосипедист выехал на дорогу и попал под ВАЗ

Устанавливаются все детали произошедшего
Валерия ГОДОВНИКОВА
В результате аварии велосипедист получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу

В результате аварии велосипедист получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее 57-летний велосипедист выехал на дорогу и попал под ВАЗ. Полиция призывает водителей двухколесного транспорта быть внимательней.

- Как выяснили полицейские, двигаясь на двухколесном транспорте, 57-летний житель города Майкопа выехал на дорогу, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего майкопчанина, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», велосипедист получил травмы различной степени тяжести, из-за чего попал в больницу. На данный момент по случившемуся проводится проверка.