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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:49

Путин поручил продолжить поддерживать семьи мобилизованных жителей Кубани

Этот вопрос стал одним из важных на встрече президента и губернатора
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Владимир Путин и Вениамин Кондратьев провели рабочую встречу в Сочи. Один из вопросов, который поднял глава государства, о поддержке мобилизованных.

– Хочу еще раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах: обязательно продолжайте оказывать поддержку, не забывайте про семьи наших граждан – военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество, – сказал Владимир Путин.

Вениамин Кондратьев заверил, что помощь семьям мобилизованных будет одим из приоритетных направлений. Глава региона добавил, что Кубань на каждого мобилизованного выплачивает по 100 тысяч рублей. Кроме этого, у глав городов и районов есть все списки призванных мужчин, руководители муниципалитетов всегда на связи с родственниками участников спецоперации и всегда готовы помочь.

О чем еще говорили Путин и Кондратьев, читайте в статье.