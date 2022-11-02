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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:52

Жители Майкопа останутся без света в связи с техническими работами

Ведутся работы на подстанциях
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жители республиканского центра останутся без электричества на несколько часов

Жители республиканского центра останутся без электричества на несколько часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Майкопа временно останутся без света. Отключения электричества связаны с техническими работами на подстанциях.

С 9 до 12 часов будет отсутствовать электроснабжение у жителей улиц: Калинина, Восточной, Подгорной, Тургенева и Привокзальной.Также обесточены будут дома жителей хутора Гавердовского. Там свет отключат в переулках: Черкесском, Мирном, Тихом, Нартском, Крайнем, Ясном, Изумрудном и Набережным. Кроме того, отключения затронут улицы Садовую, Славянскую, 2-ю Гагарина и Первомайскую.

- С 14 до 17 часов без электроснабжения останутся улицы Шоссейная, Беговая, Вишневая и переулок Тихий, - сообщили в Майкопской ТЭЦ.