Жители Майкопа останутся без света в связи с техническими работами

Жители республиканского центра останутся без электричества на несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Майкопа временно останутся без света. Отключения электричества связаны с техническими работами на подстанциях.

С 9 до 12 часов будет отсутствовать электроснабжение у жителей улиц: Калинина, Восточной, Подгорной, Тургенева и Привокзальной.Также обесточены будут дома жителей хутора Гавердовского. Там свет отключат в переулках: Черкесском, Мирном, Тихом, Нартском, Крайнем, Ясном, Изумрудном и Набережным. Кроме того, отключения затронут улицы Садовую, Славянскую, 2-ю Гагарина и Первомайскую.

- С 14 до 17 часов без электроснабжения останутся улицы Шоссейная, Беговая, Вишневая и переулок Тихий, - сообщили в Майкопской ТЭЦ.