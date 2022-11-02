Промышленный парк открыли в Кавказском районе Кубани

В новом промышленном парке будут выпускать бутилированную и минеральную воду. Фото: администрация региона

В Кавказском районе Кубани открыли промышленный парк. Он появился на территории промпарка «Достояние». Запуск производства первого резидента стал возможен благодаря нацпроекту.

- Мы предоставляем промышленным предприятиям поддержку по 12 направлениям, в том числе финансируем часть затрат инвесторов на создание импортозамещающих производств, резидентам промпарков возмещаем половину стоимости аренды земель и производственных площадей в границах промпарков региона, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кстати, в новом промышленном парке будут выпускать бутилированную и минеральную воду, Также здесь запустят производство соков, лимонадов.

К слову, для предпринимателей действуют специальные налоговые льготы и преференции на аренду земель.