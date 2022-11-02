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НовостиОбщество2 ноября 2022 6:22

Национальный винный маршрут появился в Краснодарском крае

В него вошли 20 виноделен Кубани
Ангелина НАЗАРЧУК
На ряде винодельческих хозяйств разработали специальные детские программы. Фото: администрация региона

На ряде винодельческих хозяйств разработали специальные детские программы. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае создали национальный винный маршрут. В него включили 20 виноделен Кубани. Маршрут разработали в рамках нацпроекта.

- В маршруте предусмотрели более 200 объектов: гостиницы, агротуристические и винные комплексы, рестораны авторской кухни и локации античной истории,- рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Благодаря обширной программе, россияне могут сочетать туры с проживанием, питанием и экскурсиями. Продолжительность туров составляет от 2 до 7 дней.

К слову, винный маршрут можно посещать и с детьми. На ряде винодельческих хозяйств разработали специальные детские программы.