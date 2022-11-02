Берут не глядя: треть краснодарцев готовы купить битый автомобиль

Треть краснодарцев готовы купить битый автомобиль Фото: Иван МАКЕЕВ

Восемь из десяти автолюбителей Краснодара (86%) уверены, что в настоящий момент цены на новые автомобили завышены. По данным совместного исследования* Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и сервиса Автокод, при смене транспортного средства 36% автолюбителей предпочли бы купить б/у автомобиль из салона. Понравившийся вариант 16% покупателей готовы забрать, даже если известно, что автомобиль побывал в нескольких ДТП.

Выбирать подержанный автомобиль краснодарские автолюбители предпочитают самостоятельно. Каждый пятый (22%) для этого пользуется сайтами объявлений, столько же ищут подходящий вариант через знакомых. Доверяют объявлениям о продаже авто в соцсетях 17% покупателей. А вот обратиться за помощью к специалистам по подбору автомобилей готовы лишь 15% опрошенных автолюбителей.

74% опрошенных изучают историю автомобиля по сайту ГИБДД и отчетам специальных сервисов. В истории эксплуатации для четверти (24%) автолюбителей самым важным параметром является количество владельцев автомобиля по ПТС. Доля тех, кто готов мириться с большим количеством “бывших”, достаточно велика. По данным аналитиков Автокода, за 2022 год пользователи сервиса скачали свыше 50 000 отчетов по автомобилям, где число владельцев превышало трех человек.

Пробег – приоритетная характеристика для каждого десятого покупателя б/у автомобиля. 18% участников опроса прежде всего оценивают наличие отметок о ДТП в истории автомобиля.

Количество аварий не важно, если реальное состояние транспортного средства на момент покупки не вызывает вопросов, уверены 10% опрошенных. Готовы купить автомобиль с целой серией отметок о ДТП (более 4) 5% опрошенных автолюбителей, лишь бы оно устраивало будущего владельца по ряду других параметров. Возможно, готовность краснодарцев покупать даже битые (в прошлом) автомобили, описывает общее состояние вторичного рынка автотранспорта. По данным Автокода, каждый второй отчет б/у автомобиля, купленный в 2022 году, содержал данные об участии в ДТП.

Беспокоит покупателей восстановленных после ДТП автомобилей лишь вопрос постановки на учет и оформления полиса ОСАГО. Почти треть опрошенных (30%) считают, что отметки о ДТП влияют на стоимость страховки. При этом, по данным скоринговой системы “Ренессанс страхование”, отметки о ДТП прежних владельцев авто никак не влияют на стоимость страховки для нового владельца автомобиля. Для ОСАГО важны такие параметры, как возраст, стаж вождения и КБМ, который каждый автовладелец может заранее проверить. Интересно, что только 9% опрошенных беспокоит вопрос безопасности авто (исправности систем SRS, ABS и пр.) после его ремонта.

На вторичном рынке, по мнению 36% автолюбителей, лучше всего продаются автомобили из Кореи. 23% респондентов считают, что легче всего реализовать б/у авто из Германии, 15% — из Китая, 11% — из Японии, 7% — из России. По данным Автокода, в 2022 году чаще всего пользователи сервиса запрашивали отчеты о состоянии автомобилей Toyota, Lada и Mercedes.