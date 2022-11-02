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НовостиОбщество2 ноября 2022 6:30

Жители Краснодара могут сдать нормативы ГТО в День народного единства

Мероприятие будет проходить на Пушкинской площади с 11 часов
Ангелина НАЗАРЧУК
Горожанам расскажут о возрастных ступенях тестирования. Фото: администрация Краснодара

Горожанам расскажут о возрастных ступенях тестирования. Фото: администрация Краснодара

В День народного единства жители Краснодара могут сдать нормативы ГТО. Проверить свою физическую подготовку можно будет на Пушкинской площади 4 ноября с 11:00. Здесь начнет работать площадка и информационная стойка физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

- Горожанам расскажут о возрастных ступенях тестирования. А также о том, как проходить ГТО и что для этого нужно, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Мероприятие организовано Центром тестирования ГТО Краснодара.