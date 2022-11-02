Жители Краснодара могут сдать нормативы ГТО в День народного единства

Горожанам расскажут о возрастных ступенях тестирования. Фото: администрация Краснодара

В День народного единства жители Краснодара могут сдать нормативы ГТО. Проверить свою физическую подготовку можно будет на Пушкинской площади 4 ноября с 11:00. Здесь начнет работать площадка и информационная стойка физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

- Горожанам расскажут о возрастных ступенях тестирования. А также о том, как проходить ГТО и что для этого нужно, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Мероприятие организовано Центром тестирования ГТО Краснодара.