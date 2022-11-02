В Усть-Лабинском районе ВАЗ сбил 15-летнего подростка на мотоцикле

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В Усть-Лабинском районе 1 ноября произошло ДТП с участием легковой машины и мотоцикла. По предварительным данным, ВАЗ не уступил дорогу двухколесному транспорту. Пилот госпитализирован.

- Авария произошла около 15 часов в станице Ладожской на улице Голощапова. По предварительным данным, 20-летний водитель на ВАЗ-2107, не имеющий права управления, не уступил дорогу 15-летнему водителю питбайка «BSE». В результате ДТП подросток доставлен с травмами в больницу, - сообщили в ГИБДД Усть-Лабинского района.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.