Четвертый день Международной 31-й Геленджикской регаты завершился

Пресс-служба ВФПС

29 октября в Геленджике состоялась официальная церемония открытия Международной 31-й Геленджикской регаты. В мероприятии участвовали министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик Елена Василенко, депутат Думы Василий Лепихин, а со стороны организаторов: без преувеличения человек-легенда, основатель Геленджикской регаты Юрий Дегтярев, президент федерации парусного спорта Краснодарского края Александр Мазурин, вице-президент ВФПС Владимир Коваленко, исполнительный директор ВФПС Павел Соболев, главный судья регаты, президент Федерации парусного спорта города Сочи Алексей Ганженко и президент Федерации парусного спорта Геленджика Денис Грибанов.

Пресс-служба ВФПС

В этом году регата собрала рекордное число гонщиков: 866 яхтсменов из 5 зарубежных стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. В соревнованиях принимают участие и спортсмены из 28 регионов России.

Пресс-служба ВФПС

Третий гоночный день Международной 31-й Геленджикской регаты завершился 31 октября. Этот выход на воду приурочили к Международному дню Черного моря. Не менее 100 гонщиков получили различные памятные подарки от партнеров федерации в честь праздника. Счастливчиков выбирали при помощи лотереи. Организаторы соревнований с помощью компьютерной программы на принципе случайных чисел определили, кому достанутся памятные подарки.

Пресс-служба ВФПС

- Стремимся мотивировать гонщиков, хотя это и непросто, когда речь идет о 866 участниках, – рассказал исполнительный директор ВФПС Павел Соболев. – Крупные по масштабу регаты видели за рубежом. И решили развивать у нас. Мы не боимся новых задач и рассчитываем прийти в Геленджике через пару лет к цифре в 1500 спортсменов. Но это задача комплексная: школы в регионах, тренерский состав, обеспечение матчастью. Это звенья большого процесса.

К слову, четвертый гоночный день подошел к концу в Геленджике 1 октября. Во вторник спортсменам вновь не повезло с погодой. Температура воздуха значительно понизилась. На курорте поднялся сильный и нестабильный ветер. Однако погода не препятствовала для проведения всех запланированных гонок. Четвертый день соревнований начался по плану - флот вышел на старт в 13:00.

Пресс-служба ВФПС

- Порывы сильного ветра требуют от гонщика быстрой реакции и наблюдения. Плюс есть такой момент, как лотерея: ветер может «скиснуть» до двух узлов, а потом дунуть с другой стороны. Здесь борются два ветра: морской западный и северный холодный с гор. Они перемешиваются, и то один «передавит», то другой, – рассказал вице-президент по ВФПС, судья гоночного комитета регаты Вадим Механиков. – Сегодня к концу «передавил» морской ветер, мы переставили флот и провели великолепную гонку.

По словам судьи, лидеры остаются на своих местах. Но при этом борьба очень плотная и напряженная. Каждый из участников достоин оказаться на пьедестале почета. Организаторы рассчитывают, что 2 ноября погодные условия не помешают проведению Международной 31-й Геленджикской регаты.

Кстати, геленджикская регата проходит на курорте уже в 31-й раз. Но впервые за все время проведения гонок она получила международный статус. Это стало возможным благодаря поддержке Олимпийского комитета России – генерального спонсора соревнований.

Пресс-служба ВФПС

Гонки проходят в Геленджике на протяжении шести дней. Церемония закрытия и награждения состоится в четверг, 3 ноября, в 17:00. В этот же день пройдет последняя гонка в 2022 году. Торжественное мероприятие закрытия будет проходить на территории Филиала ГБУ КК «СШОР ВВС», ул. Революционная, д. 32.

Пресс-служба ВФПС

Подробнее с результатами соревнований можно ознакомиться здесь.

Организаторами соревнований выступают - Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС), федерация парусного спорта Краснодарского края (ФПС КК), федерация парусного спорта города-курорта Геленджик.

Пресс-служба ВФПС

Генеральный спонсор Международной 31-й Геленджикской регаты - Олимпийский комитет России.

Пресс-служба ВФПС

Пресс-служба ВФПС