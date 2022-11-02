Кондратьев назвал 2022 год успешным для экономики Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Доход бюджета Кубани вырос на 15%. О том, что позволило выйти в плюс в 2022 году, губернатор Краснодарского края доложил президенту России на встрече в Сочи.

– Доходная часть бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла больше 15%. А расходная часть – 428,9 миллиарда рублей. Шесть лет назад бюджет был всего 190 миллиардов рулей. Рост более чем в два раза, – сказал Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин отметил, что положительная динамика - результат работы команды губернатора.

В Краснодарском крае действуют меры поддержки предпринимателей - работают Фонды развития промышленности, поддержки бизнеса, микрофинансирования. В марте 2022 года Вениамин Кондратьев утвердил более 80 антикризисных решений для бизнеса, которые вошли в план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае.

О чем еще говорили на встрече Путин и Кондратьев, читайте в статье.